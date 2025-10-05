‎Wadagni prône l’unité nationale ‎

‎À Parakou, le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata a été officiellement investi par la mouvance pour la présidentielle de 2026.

‎Devant des milliers de partisans, ce samedi 4 octobre 2025, à Parakou, Romuald Wadagni a salué l’héritage de Patrice Talon et promis de gouverner dans la continuité et l’unité.

‎Le candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026 a exprimé sa gratitude envers le président sortant. « Monsieur le Président, vous avez transformé notre pays avec courage et détermination », a-t-il déclaré. « Grâce à votre leadership, le Bénin a avancé plus qu’aucun autre pays africain au cours de ces neuf dernières années. Vous avez montré que nos pays peuvent se moderniser et être respectés », a-t-il insisté.

‎L’unité nationale comme boussole

‎« Je veux être le candidat de tous les Béninois », a promis Romuald Wadagni.

‎Pour le candidat, cette investiture dépasse les clivages politiques. « Ce n’est pas seulement celle d’un homme ou d’un camp, mais un moment qui appartient à toute la Nation », a-t-il indiqué.

‎« Dans un monde instable, dans une région traversée par des crises, notre plus grande force, c’est notre unité nationale », a-t-il précisé.

‎Un duo pour l’équilibre ‎

‎Aux côtés du candidat Romuald Wadagni, la vice-présidente sortante Mariam Chabi Talata, première femme à occuper ce poste au Bénin, incarne la continuité institutionnelle et l’ouverture. « Sa présence à mes côtés est le symbole de l’égalité, de l’ouverture et de la confiance que nous voulons donner à tous les Béninois », a expliqué Wadagni, vantant « la symbiose entre générations et régions ».

‎Le tandem Wadagni–Talata est soutenu par les quatre grands partis de la majorité au pouvoir, Renaissance Nationale, Moele Bénin, Bloc Républicain et Union Progressiste le Renouveau.

