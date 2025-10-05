‎Wadagni prône l’unité nationale ‎

409 visites en ce moment
À Parakou, le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata a été officiellement investi par la mouvance pour la présidentielle de 2026.
Devant des milliers de partisans, ce samedi 4 octobre 2025, à Parakou, Romuald Wadagni a salué l’héritage de Patrice Talon et promis de gouverner dans la continuité et l’unité.
Le candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026 a exprimé sa gratitude envers le président sortant. « Monsieur le Président, vous avez transformé notre pays avec courage et détermination », a-t-il déclaré. « Grâce à votre leadership, le Bénin a avancé plus qu’aucun autre pays africain au cours de ces neuf dernières années. Vous avez montré que nos pays peuvent se moderniser et être respectés », a-t-il insisté.
L’unité nationale comme boussole
« Je veux être le candidat de tous les Béninois », a promis Romuald Wadagni.
Pour le candidat, cette investiture dépasse les clivages politiques. « Ce n’est pas seulement celle d’un homme ou d’un camp, mais un moment qui appartient à toute la Nation », a-t-il indiqué.
« Dans un monde instable, dans une région traversée par des crises, notre plus grande force, c’est notre unité nationale », a-t-il précisé.
Un duo pour l’équilibre
Aux côtés du candidat Romuald Wadagni, la vice-présidente sortante Mariam Chabi Talata, première femme à occuper ce poste au Bénin, incarne la continuité institutionnelle et l’ouverture. « Sa présence à mes côtés est le symbole de l’égalité, de l’ouverture et de la confiance que nous voulons donner à tous les Béninois », a expliqué Wadagni, vantant « la symbiose entre générations et régions ».
Le tandem Wadagni–Talata est soutenu par les quatre grands partis de la majorité au pouvoir, Renaissance Nationale, Moele Bénin, Bloc Républicain et Union Progressiste le Renouveau.
M. M.