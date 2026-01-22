‎10 nouvelles filières agricoles professionnelles lancées au Bénin

Le ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle a annoncé, jeudi 22 janvier 2026, l’ouverture de nouvelles filières d’excellence dans les Lycées Techniques Agricoles (LTA) du Bénin.

Une nouvelle offre de formation professionnalisante du domaine agricole est disponible dans les Lycées Techniques Agricoles (LTA) du Bénin. Les filières visent à transformer l’agriculture locale en un « véritable levier de développement économique et de création de richesse ». Le nouveau cursus conduit à l’obtention du Diplôme de Technicien aux Métiers (DTM).

Des formations ancrées dans la modernité

‎Le programme se décline en une dizaine de spécialités couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur agro-pastorale. Parmi les innovations marquantes, la filière « Aviculture, cuniculture et élevages non conventionnels » propose de former des jeunes à la production de volailles, mais aussi d’espèces plus originales comme l’escargot et l’aulacode.

‎L’enjeu est de sortir des méthodes traditionnelles. La formation en élevage de porcins, par exemple, met l’accent sur « l’alimentation, la reproduction, la biosécurité, la santé animale et la gestion des unités d’élevage ». L’objectif affiché est d’allier rentabilité économique et durabilité environnementale.

‎L’offre de formation concerne également des spécialités en « Production de racines et tubercules » se concentreront sur des cultures essentielles telles que « le manioc, l’igname, la patate douce, la pomme de terre, le taro ».

‎Le secteur halieutique n’est pas en reste. Une filière dédiée à la pisciculture et à l’aquaculture formera des spécialistes capables de maîtriser les « techniques modernes de production halieutique » et la gestion des plans d’eau. Par ailleurs, le volet industriel est soutenu par une formation sur les plantes à fibres et textiles, plaçant les futurs diplômés « au cœur de l’industrialisation agricole ».

‎Un passeport pour l’emploi

‎L’ambition du gouvernement est de « renforcer l’employabilité des jeunes » et « promouvoir l’auto-emploi ». Chaque parcours est conçu avec des débouchés précis, allant de la gestion de fermes modernes à l’aménagement d’espaces verts pour la filière horticulture.

‎« Le Gouvernement du Bénin entend offrir aux apprenants des métiers concrets, porteurs et adaptés aux réalités du marché du travail » , souligne le communiqué signé par le Secrétaire Général du Ministère, Cyrille Aïnamon.

‎M. M.

